В Йемене от дифтерии скончались 62 человека

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Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Министерство здравоохранения Йемена зарегистрировало 933 случая заболевания дифтерией и 62 случая со смертельным исходом с момента начала вспышки болезни шесть месяцев назад, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Напомним, что вспышка дифтерии началась в Йемене в середине августа 2017 года. По данным на 5 января в стране заболел 471 человек, из них 46 скончались.

Заместитель министра здравоохранения сектора первой медицинской помощи Али аль-Валиди сообщил, что болезнь в основном концентрируется в провинциях Ибб и Ходейда.

"Управление общественного здравоохранения и населения при сотрудничестве с ВОЗ, ЮНИСЕФ, МККК в ОАЭ и Центром гуманитарной помощи им. Короля Салмана прилагает усилия по ликвидации эпидемии, охватившей страну", - сообщил он

Чиновник добавил, что ведется иммунизация и просветительская работа, чтобы предотвратить распространение эпидемии в других провинциях страны.