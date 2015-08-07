​В Йемене освободили похищенную в качестве заложника француженку

Баку. 07 Августа. REPORT.AZ/ Француженка Изабель Прим, похищенная в феврале этого года в Йемене, успешно освобождена из плена, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Наша соотечественница Изабель Прим была освобождена сегодняшней ночью, - говорится в сообщении пресс-службы французского президента. - Франция приложила все усилия, чтобы добиться этого счастливого исхода".

Как уточнили в Елисейском дворце, в настоящий момент освобожденная женщина находится "под охраной французских спецслужб". "Она вернутся в нашу страну в ближайшие часы", - добавили в пресс-службе.

В связи с освобождением заложницы президент республики Франсуа Олланд обратился со словами благодарности ко всем, "кто работал над решением этой проблемы". В особенности глава государства поблагодарил за содействие султана Омана Кабуса бен Саида.

Изабель Прим работала в Йемене по контракту с американской компанией Ayala Consulting. В конце февраля 30-летняя француженка была похищена в Сане вместе со своей йеменской переводчицей. Неизвестные, переодетые в полицейскую форму, напали на них в тот момент, когда они ехали на машине в офис.

Спустя несколько недель йеменская девушка была освобождена, тогда как иностранную заложницу продолжали удерживать в плену. Все это время Париж вел переговоры по дипломатическим каналам о ее освобождении, стараясь не предавать историю большой огласке.