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    В Йемене освободили из плена гражданина США

    Американец отправлен в Оман

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Американец, ранее захваченный в плен в Йемене, освобожден и отправлен в Оман.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер.

    Как сообщает агентство, мужчину захватили в плен повстанцы-хуситы в столице Сана. Он был освобожден и доставлен в Оман вместе с гражданами Йемена, пострадавшими в вооруженном конфликте между правительственными войсками и повстанцами.

    По некоторым данным, гражданин США, а также двое других освобожденных в октябре американцев были задержаны по подозрению в шпионаже.

    В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт.

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