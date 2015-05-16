​В Йемене найдено тело пилота истребителя F-16 ВВС Марокко

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Тело пилота истребителя F-16, пропавшего на территории Йемена, предположительно обнаружено, передает Report со ссылкой на Reuters.

«В ходе усилий, предпринятых властями Марокко, будет произведена репатриация тела, предположительно принадлежащего пропавшему пилоту, после оформления необходимых формальностей», — говорится в заявлении армии Марокко.

Марокко пошлет в Йемен экспертов для проведения генетической экспертизы.

В заявлении не указывается, сотрудничали ли военные с повстанцами-хуситами во время поисков и опознания тела пилота пропавшего самолета.

Хуситы утверждали, что сбили истребитель F-16 во время боев на северо-западе Йемена.

Ранее сообщалось, что марокканский истребитель F-16 из ВВС коалиции во главе с Саудовской Аравией пропал без вести в Йемене.