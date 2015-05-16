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    ​В Йемене найдено тело пилота истребителя F-16 ВВС Марокко

    Марокко пошлет в Йемен экспертов для проведения генетической экспертизы

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Тело пилота истребителя F-16, пропавшего на территории Йемена, предположительно обнаружено, передает Report со ссылкой на Reuters.

    «В ходе усилий, предпринятых властями Марокко, будет произведена репатриация тела, предположительно принадлежащего пропавшему пилоту, после оформления необходимых формальностей», — говорится в заявлении армии Марокко.

    Марокко пошлет в Йемен экспертов для проведения генетической экспертизы.

    В заявлении не указывается, сотрудничали ли военные с повстанцами-хуситами во время поисков и опознания тела пилота пропавшего самолета.

    Хуситы утверждали, что сбили истребитель F-16 во время боев на северо-западе Йемена.

    Ранее сообщалось, что марокканский истребитель F-16 из ВВС коалиции во главе с Саудовской Аравией пропал без вести в Йемене.

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