В Йемене число погибших при авиаударах коалиции достигло 60 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Число жертв авиаударов, нанесенных силами коалиции во главе с Саудовской Аравией по городу Ходейда, возросло до 60 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на медиков.

Ранее сообщалось о 45 погибших.

"В общей сложности убиты 60 человек и несколько десятков ранены", — заявил чиновник местных органов здравоохранения.

***15:29

Число жертв авиаударов арабской коалиции в подконтрольном повстанцам-хуситам городе Ходейда на западе Йемена возросло до 45 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 30 погибших.

Коалиция нанесла авиаудары в субботу вечером. Среди погибших – мятежники, а также заключенные тюрьмы, расположенной недалеко от Ходейды. По данным агентства, в тюрьме находилось около 80 человек, во время авианалета на территории тюрьмы произошло три взрыва.

Гражданский конфликт в Йемене продолжается с 2014 года.