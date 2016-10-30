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    В Йемене число погибших при авиаударах коалиции достигло 60 человек - ОБНОВЛЕНО

    Несколько десятков ранены

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Число жертв авиаударов, нанесенных силами коалиции во главе с Саудовской Аравией по городу Ходейда, возросло до 60 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на медиков.

    Ранее сообщалось о 45 погибших.

    "В общей сложности убиты 60 человек и несколько десятков ранены", — заявил чиновник местных органов здравоохранения.

    ***15:29

    Число жертв авиаударов арабской коалиции в подконтрольном повстанцам-хуситам городе Ходейда на западе Йемена возросло до 45 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местные власти.

    Ранее сообщалось о 30 погибших.

    Коалиция нанесла авиаудары в субботу вечером. Среди погибших – мятежники, а также заключенные тюрьмы, расположенной недалеко от Ходейды. По данным агентства, в тюрьме находилось около 80 человек, во время авианалета на территории тюрьмы произошло три взрыва.

    Гражданский конфликт в Йемене продолжается с 2014 года.

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