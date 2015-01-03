 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Йемене арестованы граждане Бельгии и Болгарии по подозрению в связях с "Аль-Каидой"

    Трое иностранных граждан арестованы в Йемене по подозрению в связях с террористами

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Трое иностранных граждан  арестованы в Йемене по подозрению в связях с террористами. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, согласно заявлению министерства внутренних дел Йемена , задержание было произведено в столице страны, Сане. 

    Известно, что у одного из подозреваемых были обнаружены документы, которые указывают на проведение контактов с группировкой "Аль-Каида". По данным министерства, все трое - граждане разных стран - Бельгии, Болгарии и Сомали.

    В прошлом году силы безопасности Йемена начали кампанию по борьбе с террористической сетью. Основная деятельность развернулась на юге страны, где "Аль-Каида" контролировала несколько городов. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi