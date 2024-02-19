Нетаньяху: Израиль полон решимости достичь полной победы над ХАМАС

Израиль полон решимости одержать полную победу над радикальным движением ХАМАС, что означает освобождение заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Израиль полон решимости одержать полную победу над радикальным движением ХАМАС, что означает освобождение заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Как передает Report , с таким заявлением выступил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, выступая перед руководством еврейских организаций США.

"Мы полны решимости достичь полной победы над ХАМАС, что означает также освобождение заложников. Наша формула проста - сильное военное давление и жесткая позиция на переговорах", - сказал Нетаньяху, отметив, что израильские военные "разрушили три четверти батальонов ХАМАС" в Газе.

"Надеюсь, что мы вскоре сможем достичь соглашения об освобождении заложников", - добавил премьер, выразив мнение, что для этого, в частности, "необходимо оказывать давление на Катар".

Нетаньяху отметил, что "уничтожение батальонов лишает ХАМАС командной структуры, остаются отдельные террористы". "Но мы не можем оставить нетронутой четверть батальонов ХАМАС в городе Рафах на юге сектора Газа. Мы завершим эту работу", - заверил глава правительства.

По его словам, израильская сторона гарантирует, что мирное население получит возможность покинуть зону боевых действий и перейти в безопасную зону.