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В Израиле зафиксировали новый максимум заражений коронавирусом с февраля

В Израиле зафиксировали новый максимум заражений коронавирусом с февраля Врачи за истекшие сутки выявили в Израиле 6 275 инфицированных коронавирусом.
Другие страны
10 августа 2021 г. 15:12
В Израиле зафиксировали новый максимум заражений коронавирусом с февраля

Врачи за истекшие сутки выявили в Израиле 6 275 инфицированных коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Это самый высокий показатель суточного заражения с февраля 2021 года и новый антирекорд с момента появления в стране штамма "дельта" в начале лета", - отмечает государственное израильское радио Kan.

Согласно данным Министерства здравоохранения, в настоящий момент ковидом болеют 35 466 человек, состояние 394 пациентов оценивается как тяжелое, 64 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Вакцинация израильтян от коронавируса препаратом американской компании Pfizer началась 20 декабря прошлого года. По данным Минздрава Израиля, к настоящему времени первую дозу получили 5,8 млн израильтян, вторую - 5,4 млн, что составляет около 63% и 58% от общей численности населения (9,3 млн) соответственно. 30 июля в Израиле начали делать третью инъекцию вакцины жителям страны в возрасте от 60 лет, привитым не ранее пяти месяцев назад второй дозой Pfizer.

С 1 июня в Израиле были сняты все карантинные ограничения, кроме требования носить защитные маски в закрытых помещениях, которое было отменено 15 июня и вновь введено 25 июня в связи с ростом числа заразившихся. С 8 августа в стране вновь стало обязательным ношение масок при скоплении людей на улице, а с 20 августа доступ в заведения и на мероприятия вне зависимости от числа участников будет разрешен только вакцинированным, переболевшим или имеющим отрицательный результат теста на коронавирус.

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Версия на английском языке Israel sees highest number of COVID cases since February

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