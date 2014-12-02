В Израиле возросла вероятность досрочных выборов

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и его ключевому партнеру по правящей коалиции, министру финансов Яиру Лапиду не удалось на личной встрече урегулировать разногласия, поставившие страну перед перспективой досрочных выборов, сообщили местные телеканалы.

Нетаньяху предъявил Лапиду набор требований, а тот в ответ публично обвинил главу кабинета в безответственности и пренебрежении общественным благом ради собственного политического выживания.

"С таким правительством невозможно управлять страной так, как этого ожидают граждане. Если беспрецедентное поведение ряда министров продолжится, не останется ничего другого, кроме как вновь обратиться к избирателям за мандатом доверия", — говорится в заявлении Нетаньяху после двухчасовой встречи. Премьер оговорился, что его слова пока не стоит интерпретировать как объявление о досрочных выборах, которых он хотел бы избежать.

Выступая ранее на заседании парламентской фракции своей партии "Ликуд", Нетаньяху обвинил неназванных министров не только в саботаже принимаемых ими политических и экономических решений, но и попытках сместить его с поста премьера путем тайного формирования новой коалиции парламентского большинства.

В ультиматум Лапиду, по данным телевидения, вошли пять требований: прекратить критику правительства по поводу поселенческого строительства в Иерусалима и ухудшения отношений с США; увеличить бюджет министерства обороны на подготовку личного состава и закупки вооружений; профинансировать амбициозную программу перевода армейских штабов и баз на юг Израиля; отозвать возражения против законопроекта о еврейском характере государства; отказаться от обнуления налога на добавленную стоимость при покупке первой квартиры. Последнее было одним из главных обещаний Лапида и его партии "Еш Атид" на выборах 2013 года.

"Граждане Израиля теперь понимают, что во главе государства стоит премьер-министр…, который личную выгоду и политическое выживание ставит выше общественного блага. Он предпочитает втянуть целую страну в ненужные выборы, которые парализуют экономику, обременят рынок и затормозят все реформы, запланированные в интересах израильских граждан", — ответила премьеру партия "Еш Атид", позиционирующая себя как выразитель интересов светского среднего класса, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".