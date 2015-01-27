​В Израиле уволены 43 разведчика элитного отряда

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Минобороны Израиля уволило 43 резервистов элитной разведгруппы 8200 после того как они выразили недовольство несправедливой политикой в отношении палестинцев.

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, в сентябре в израильских СМИ было опубликовано письмо военнослужащих, в котором они сообщили, что отказываются выполнять свои обязанности из-за действий Израиля, направленных против палестинцев.

Сотрудники разведгруппы, среди которых были как мужчины, так и женщины, заявили, что не могут продолжать служить системе, которая нарушает права миллионов людей.

Подразделение 8200 является крупнейшим в системе разведки Израиля, оно специализируется на киберзащите, мониторинге и сборе электронной информации.