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    В Израиле утвердили поселенческую стройку у палестинской столицы

    Стройка станет исполнением обещания премьер-министра Биньямина Нетаньяху

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Израильские власти дали добро на возведение почти 300 единиц жилья для еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан по соседству с фактической палестинской столицей Рамаллахом.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил один из лидеров поселенческого движения, министр сельского хозяйства Израиля Ури Ариэль.

    Стройка в поселении Бейт-Эль — один из целого ряда подобных проектов, которые во вторник либо получили окончательное одобрение соответствующих инстанций, либо преодолели очередные этапы бюрократического согласования.

    Стройка станет исполнением обещания премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которое тот дал еще пять лет назад при сносе в Бейт-Эле пяти жилых домов, признанных верховным судом Израиля самостроем на частной палестинской земле.

    Крупнейшая израильская газета "Исраэль ха-Йом" пишет, что строительные проекты на Западном берегу проходят пять этапов согласования, и в случае Бейт-Эля речь идет о преодолении последнего из них.

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