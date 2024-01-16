В Израиле совершено нападение на прохожих, есть погибший и раненые

В городе Раанана в центре Израиля злоумышленник угнал автомобиль, напав с ножом на водителя, и начал сбивать прохожих, периодически врезаясь в препятствия и меняя машины.

В городе Раанана в центре Израиля злоумышленник угнал автомобиль, напав с ножом на водителя, и начал сбивать прохожих, периодически врезаясь в препятствия и меняя машины.

Как передает Report, об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.

По данным полиции, в общей сложности он сменил три автомобиля.

На текущий момент медики сообщили о 18 пострадавших, 3 из которых находятся в тяжелом состоянии. 1 человек погиб. Раненых направляют в больницы.

Отмечается, что подозреваемый был сразу задержан, им оказался уроженец города Хеврон на Западном берегу реки Иордан. В полиции пока не могут сказать, был ли наезд на пешеходов терактом.