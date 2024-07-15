В Израиле с мая у 440 человек выявили лихорадку Западного Нила

Лихорадка Западного Нила продолжает распространяться в Израиле. С начала мая это заболевание диагностировали у 440 пациентов.

Лихорадка Западного Нила продолжает распространяться в Израиле. С начала мая это заболевание диагностировали у 440 пациентов.

Как передает Report, об этом сообщило радио Kan.

По его информации, умерли 32 заболевших. Радиостанция отмечает, что число заболевших лихорадкой Западного Нила в Израиле уже стало рекордным за четверть века. Так, по ее данным, в 2000 году в стране выявили 425 заболевших, а с тех пор более 130 случаев регистрировали только в 2015 году.

Как отмечается в публикации на сайте израильского министерства здравоохранения, лихорадка Западного Нила давно известна в Израиле, в целом около 80% инфицированных не имеют проявлений заболевания. Симптомы различной степени тяжести, включая лихорадку, недомогание, головные боли, отмечаются примерно в 20% случаев, а серьезные неврологические осложнения фиксируют лишь у 1% заболевших. Эксперты Минздрава напоминают, что основными разносчиками инфекции являются комары, в связи с чем жителям страны рекомендуется чаще пользоваться репеллентами и другими средствами для отпугивания насекомых.

Лихорадка Западного Нила - острое вирусное заболевание, вызываемое одноименным вирусом. Инфекцию переносят комары, иксодовые и аргасовые клещи. В основном вирус передается человеку через укусы комаров. У большинства пациентов симптомы заболевания не проявляются, у некоторых развивается фебрильная болезнь. Тяжелая форма заболевания развивается в редких случаях.