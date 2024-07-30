В Израиле протестующие ворвались на военные базы из-за ареста солдат

В Израиле прошли акции протеста после ареста военных, которых заподозрили в жестоком обращении с палестинским заключенным. Участники протеста проникли на две военные базы Сде-Тейман и Бейт-Лид.

В Израиле прошли акции протеста после ареста военных, которых заподозрили в жестоком обращении с палестинским заключенным. Участники протеста проникли на две военные базы Сде-Тейман и Бейт-Лид.

Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ.

Протестующих разогнали, информации о пострадавших нет.

Отметим, что вчера были задержаны девять солдат армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) после того, как заключенного с базы Сде-Тейман увезли в больницу с серьезными травмами. В тот же день вечером начались протесты. У базы Сде-Тейман собралось около 1 тыс. активистов, у базы Бейт-Лид порядка 1,2 тыс. человек.

Акции спровоцировали правые члены коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Также в протестах якобы участвовали несколько служащих ЦАХАЛ, у которых было с собой оружие.