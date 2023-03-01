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В Израиле проходят массовые протесты оппозиции против судебной реформы

В Израиле проходят массовые протесты оппозиции против судебной реформы Израильская оппозиция проводит в среду по всей стране серию массовых акций протеста против политики кабмина премьер-министра Биньямина Нетаньяху и предложенной им судебной реформы. В Тель-Авиве сотни людей вышли на шествие по улицам города, скандируя лозу
Другие страны
1 марта 2023 г. 16:05
В Израиле проходят массовые протесты оппозиции против судебной реформы

Израильская оппозиция проводит в среду по всей стране серию массовых акций протеста против политики кабмина премьер-министра Биньямина Нетаньяху и предложенной им судебной реформы. В Тель-Авиве сотни людей вышли на шествие по улицам города, скандируя лозунги в защиту демократии.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Демонстрация в Тель-Авиве началась на площади Дизенгоф, откуда колонна протестующих проследовала по улицам города в его восточную часть, где расположен комплекс правительственных зданий. Спорадическое передвижение групп демонстрантов создало заторы по всему городу, нарушена работа общественного транспорта.

Протестующие несли с собой множество израильских флагов, транспаранты с протестными лозунгами, били в барабаны и пели песни с политическими требованиями.

1 марта в десятках городов Израиля проводятся сотни акций протеста различного масштаба. Как передавала газета The Times of Israel, с самого утра демонстранты начали устраивать пикеты у школ, пытались блокировать движение транспорта на автомагистралях, в течение дня ожидается еще множество подобных акций. Во второй половине дня организаторы намерены переместить центр протестов в Иерусалим, где ожидается митинг возле здания Кнессета (парламент), а вечером планируется демонстрация у резиденции Нетаньяху.

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