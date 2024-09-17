В Израиле проходит акция протеста из-за слухов об отставке министра обороны

По меньшей мере 1 тыс. человек вышли на акцию протеста в Тель-Авиве из-за слухов о возможной предстоящей замене министра обороны Израиля Йоава Галанта.

По меньшей мере 1 тыс. человек вышли на акцию протеста в Тель-Авиве из-за слухов о возможной предстоящей замене министра обороны Израиля Йоава Галанта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Times of Israel.

По ее данным, акция протеста проходит возле дома израильского политика Гидеона Саара, который, по слухам, может стать новым министром обороны страны.

Саар является бывшим однопартийцем премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по партии "Ликуд", а в настоящее время занимает должность председателя политической платформы "Новая надежда".

Портал Ynet в понедельник сообщил со ссылкой на неназванные источники о том, что представители партии "Ликуд" якобы ведут переговоры с Сааром о вхождении в кабинет правительства в качестве министра обороны.