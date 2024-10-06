В Израиле при вооруженном нападении один погиб, ранены десять человек

На юге Израиля в городе Беэр-Шева неизвестный совершил вооруженное нападение на прохожих.

На юге Израиля в городе Беэр-Шева в результате вооруженного нападения погибла женщина, еще десять человек пострадали.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Национальной службы скорой помощи Израиля.

Согласно информации, 25-летняя женщина погибла от полученных тяжелых ранений, еще 10 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести, в том числе с огнестрельными ранениями.

16:12

На юге Израиля в городе Беэр-Шева неизвестный совершил вооруженное нападение на прохожих.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба израильской полиции.

Согласно информации, инцидент произошел в районе центрального автовокзала, есть подозрение, что это теракт.

В израильской службе скорой помощи сообщили, что ранения в результате нападения получили по меньшей мере три человека.

Отмечается, что нападавший нейтрализован, на место прибыла большая группа полицейских.