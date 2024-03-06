В Израиле предупредили об угрозе терактов за границей в Рамазан

Израильтяне должны проявлять особую осторожность при поездках за рубеж во время предстоящего в марте и апреле священного для мусульман месяца Рамазан, поскольку в этот период возрастает риск терактов.

Израильтяне должны проявлять особую осторожность при поездках за рубеж во время предстоящего в марте и апреле священного для мусульман месяца Рамазан, поскольку в этот период возрастает риск терактов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля.

"Совет национальной безопасности считает, что террористические организации, как ожидается, воспользуются войной "Железных мечей" (название военной операции Израиля в секторе Газа - прим.) и напряженностью вокруг Храмовой горы и мечети Аль-Акса, чтобы побудить активистов и сторонников атаковать израильские и западные цели", - отмечается в сообщении.

Как подчеркнули в СНБ, радикальные палестинские организации ХАМАС и "Исламский джихад", по данным израильской стороны, "уже призвали к атакам в отношении израильтян во время Рамазана, в том числе за рубежом".

"В связи с этим СНБ повторяет свою рекомендацию израильской общественности проявлять ответственность во время зарубежных путешествий и действовать в соответствии с предупреждениями СНБ о поездках", - добавили в совете.