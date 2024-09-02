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В Израиле после беспорядков на акции протеста задержаны 29 человек

В Израиле после беспорядков на акции протеста задержаны 29 человек В Тель-Авиве после массовой акции протеста и беспорядков на фоне обнаружения тел шести заложников были задержаны 29 человек.
Другие страны
2 сентября 2024 г. 04:39
В Израиле после беспорядков на акции протеста задержаны 29 человек

В Тель-Авиве после массовой акции протеста и беспорядков на фоне обнаружения тел шести заложников были задержаны 29 человек.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба израильской полиции.

Согласно информации, задержанные вступали в столкновения с правоохранителями, блокировали движение по дорогам, нарушали общественный порядок.

"Сейчас все дороги освобождены от протестующих, движение постепенно восстанавливается", - добавили в полиции.

Массовые акции протеста, численность которых достигла рекордных 700 тыс. человек, прошли по всему Израилю вечером 1 сентября с требованием к правительству страны немедленно освободить заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Акции были созваны организаторами после заявления официального представителя армии Даниэля Хагари, что ранее найденные в Рафахе шесть заложников были убиты радикалами незадолго до прихода в район подразделений израильских войск.

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