В Израиле подозреваемый совершил серию нападений: два человека погибли, один ранен

На севере Израиля в результате трех отдельных нападений, совершенных одним человеком, погибли двое.

Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ.

Полиция оценивает нападение комбинированным терактом.

"Полиция задержала предполагаемого нападавшего, который совершил серию из трех отдельных нападений - убив 68-летнего пешехода в результате наезда автомобиля, водитель скрылся с места происшествия. Он также нанес ножевые ранения молодой женщине возле автобусной остановки на трассе № 71", - сообщили в экстренных службах.

По данным правоохранительных органов, он совершил наезд на женщину, после чего вышел из машины и нанес ей ножевые ранения. Она скончалась в больнице.

Кроме того, подозреваемый совершил наезд на 16-летнего подростка, который получил легкие травмы. Он сам при задержании был ранен полицией.