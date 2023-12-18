В Израиле отметили необходимость увеличить расходы бюджета на оборону на 5,5 млрд долларов в год

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости увеличения расходов госбюджета на оборону на 20 млрд шекелей в год (почти 5,5 млрд долларов США).

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости увеличения расходов госбюджета на оборону на 20 млрд шекелей в год (почти 5,5 млрд долларов США).

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По словам Нетаньяху, в последние годы израильские власти в абсолютных числах "увеличивали оборонный бюджет, но фактически сократили его в процентах от ВВП".

"Мы не можем больше продолжать эту политику. Отныне, прямо сейчас, мы обязаны значительно увеличивать оборонный бюджет, в том числе в абсолютном выражении, с ростом как минимум на 20 млрд шекелей в год, а также с увеличением доли ВВП [на оборонные расходы], чтобы удовлетворить наши потребности в сфере безопасности", - заявил Нетаньяху.

Он также подчеркнул важность поддержания стабильности израильской экономики в условиях военного времени и в очередной раз подтвердил, что цели военной операции в секторе Газа остаются неизменными: уничтожение радикального движения ХАМАС, освобождение удерживаемых заложников и долгосрочная ликвидация любых угроз для Израиля со стороны сектора Газа.