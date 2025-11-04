Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В Израиле одобрили к первому чтению законопроект о казни для террористов

    Другие страны
    • 04 ноября, 2025
    • 01:26
    Комиссия по вопросам национальной безопасности израильского Кнессета (парламент) одобрила к рассмотрению в первом чтении законопроект о введении смертной казни для террористов.

    Как передает Report, об этом сообщила парламентская пресс-служба.

    "Комиссия по вопросам национальной безопасности одобрила законопроект о смертной казни для террористов к первому чтению", - говорится в заявлении. Кнессет утвердил проект этого закона в предварительном чтении 1 марта 2023 года. Законопроект выдвинула депутат от входящей в правительственную коалицию ультраправой партии "Еврейская сила" Лимор Сон Хар-Мелех.

    По данным газеты The Jerusalem Post, документ предполагает применение смертной казни в отношении любого лица, которое "намеренно или из безразличия причиняет смерть израильскому гражданину, когда это деяние совершается из расистских побуждений или в силу ненависти к определенной группе населения".

    По информации газеты The Times of Israel, Кнессет может рассмотреть законопроект о смертной казни для террористов в первом чтении уже 5 ноября.

    İsraildə terrorçuların edam edilməsi haqqında qanun birinci oxunuşda təsdiqlənib

    Лента новостей