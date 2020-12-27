В Израиле начался третий в 2020 году тотальный карантин

Уже третий с марта 2020 года тотальный карантин начался в Израиле в 17:00 (18:00 бакинское время) в воскресенье, израильтянам до 9 января запрещено удаляться от дома более чем на один километр и ходить в гости друг к другу, закрываются все торговые точки,

Уже третий с марта 2020 года тотальный карантин начался в Израиле в 17:00 (18:00 бакинское время) в воскресенье, израильтянам до 9 января запрещено удаляться от дома более чем на один километр и ходить в гости друг к другу, закрываются все торговые точки, кроме продающих товары первой необходимости, ресторанам разрешено работать только навынос.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, список ограничений опубликовала пресс-служба министерства здравоохранения.

"С 17:00 27 декабря 2020 года до 9 января 2021 года вводится запрет на удаление от места жительства более чем на 1 тыс метров, за исключением случаев вакцинации, получения медицинской или социальной помощи, участия в демонстрациях или судебном разбирательстве, пешей прогулки с целью занятий спортом, передвижения на разрешенную работу или к месту разрешенной образовательной активности, посещения похорон, церемонии обрезания или свадьбы. Штраф за нарушение составляет 500 шекелей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что "запрещено покидать место жительства с целью нахождения по месту жительства другого лица". Прекращают на две недели работу "все торговые точки и общественные места, за исключением магазинов, торгующих товарами первой необходимости, продуктами питания и средствами гигиены", закрываются "пансионаты, зоопарки, национальные и природные парки, памятные места и мемориалы, салоны красоты и парикмахерские, кабинеты альтернативной и дополнительной медицины, кинотеатры, включая с заездом на автомобилях, торговые центры, рынки и музеи". Запрещены также "активность на открытых площадках", "экскурсии, походы и поездки", а с 28 декабря будет прекращено действие "режима зеленых островов" в Эйн-Бокеке на берегу Мертвого моря и в Эйлате на берегу Красного моря, благодаря которому гостиницы там были открыты для внутреннего туризма несколько недель назад.

Отметим, что правительство Израиля в ходе голосования 26 декабря утвердило положение о прекращении занятий в школах для учеников с пятого по десятый классы, но это решение было отклонено в воскресенье комиссией Кнессета (парламента) по вопросам образования. Теперь у правительства есть 48 часов для того, чтобы обжаловать постановление парламентского органа, отмечает государственное израильское радио "Кан". Детские сады продолжат работу, в школах с первого по четвертый и с одиннадцатого по двенадцатый классы занятия прерываться не будут, указывает радиостанция.