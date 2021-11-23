В Израиле началась вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет

Кампания по вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет официально стартовала в Израиле.

Кампания по вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет официально стартовала в Израиле.

Об передает Report со ссылкой на ТАСС.

К настоящему моменту в поликлиники и администрации школ поступили заказы на вакцинацию 22 тыс. детей соответствующего возраста от их родителей. Еще 440 детей были вакцинированы в центрах детского здоровья в понедельник вечером, указывает государственное радио Kan. В середине дня, как ожидается, прививка от коронавируса будет сделана сыну премьер-министра Израиля Нафтали Беннета Давиду, отмечает радиостанция.

Подростков в возрасте 12 лет и старше начали прививать от коронавируса в Израиле в конце июня.

По сведениям Минздрава, к настоящему времени первую дозу вакцины получили 6,26 млн израильтян, вторую - 5,76 млн, третью - 4,1 млн (общая численность населения страны составляет 9,3 млн человек).