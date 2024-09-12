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В Израиле из-за взрыва автомобиля пострадали 13 человек

В Израиле из-за взрыва автомобиля пострадали 13 человек В городе Рамла к юго-западу от Тель-Авива в результате взрыва автомобиля не менее 13 человек получили ранения.
Другие страны
12 сентября 2024 г. 19:41
В Израиле из-за взрыва автомобиля пострадали 13 человек

В городе Рамла к юго-западу от Тель-Авива в результате взрыва автомобиля не менее 13 человек получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на портал Ynet, об этом сообщила служба скорой помощи "Маген Давид адом" ("Красный щит Давида").

Согласно информации, в результате взрыва загорелись два магазина, на месте работают пожарные.

"Пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии, еще один человек получил серьезные ранения, двое - травмы средней степени тяжести. Среди раненых четверо детей", - говорится в сообщении.

По данным радио "Галей-ЦАХАЛ", полиция начала выяснение обстоятельств произошедшего.

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