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В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 28 055

В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 28 055 Число выявленных случаев заражения&COVID-19&в&Израиле&выросло на 1 008 за сутки и достигло к вечеру пятницы 28 055, число активных случаев заболевания составило 10 060.
Другие страны
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3 июля 2020 г. 20:50
В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 28 055

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Израиле выросло на 1 008 за сутки и достигло к вечеру пятницы 28 055, число активных случаев заболевания составило 10 060.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения.

По информации минздрава, со вчерашнего дня еще два пациента с таким диагнозом скончались, общее число умерших составило 326. В тяжелом состоянии находятся 77 пациентов, из них 27 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 17 669 человек уже выздоровели.

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