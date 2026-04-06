В Израиле арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу Ирана

В Иерусалиме (Израиль) задержан один человек по подозрению в шпионаже в пользу Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel.

Отмечается, что в течение 2025 года подозреваемый, предположительно, собирал разведданные в различных районах страны. По данным полиции, для этого он использовал радиооборудование.

Сообщается, что мужчина познакомился со своим куратором в интернете и получал от него вознаграждение в криптовалюте.