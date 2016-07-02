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    ​В июне в Ираке в результате терактов и боев погибли 662 человека

    Eще 1457 были ранены в результате терактов, актов насилия и боевых действий

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Более 660 иракцев погибли, 1457 получили ранения в результате терактов, актов насилия и боевых действий в стране за июнь 2016 года. Как передает Report, об этом сообщается в заявлении миссии ООН по содействию в Ираке (UNAMI).

    "Общее число убитых иракцев составляет 662 человека, еще 1457 были ранены в результате терактов, актов насилия и боевых действий в Ираке в июне 2016 года", — отмечается в заявлении.

    Среди погибших 382 гражданских лица, 280 солдат иракских вооруженных сил.

    "Наихудшая ситуация наблюдается в провинции Багдад, где 236 человек были убиты, еще 742 были ранены", — сообщили в миссии ООН.

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