​В июле в Сирии погибли 1 557 гражданских лиц

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ В июле этого года в результате вооруженного конфликта в Сирии погибли 1 557 гражданских лиц.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, в результате нападений сил, связанных с Башаром Асадом, погибли 769 гражданских лиц, 253 из которых дети, а 197 женщины.

Кроме того, 239 гражданских лиц (105 детей, 66 женщин) погибли во время операций, осуществленных Россией, 40 гражданских лиц (11 детей, 5 женщин) при нападениях сирийского крыла ПКК PYD, 156 гражданских лиц (33 ребенка, 14 женщин) при нападениях ИГ. В то же время 67 гражданских лиц (15 детей, 13 женщин) стали жертвами нападений вооруженных оппозиционных групп, и 189 гражданских лиц (78 детей, 39 женщин) - жертвами нападений международной коалиции.

В информации также отмечается о гибели 97 человек (36 детей, 21 женщины) в результате различных бомбовых ударов и удушья газом, организаторы нападений неизвестны.