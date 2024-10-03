В итальянском аэропорту у самолета со 184 пассажирами загорелся двигатель

Аэропорт в итальянском городе Бриндизи закрылся после возгорания двигателя самолета с 184 пассажирами.

Аэропорт в итальянском городе Бриндизи закрылся после возгорания двигателя самолета с 184 пассажирами.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, пассажиры были эвакуированы по надувному трапу.

Признаки пожара обнаружены в ходе рулежки по взлетно-посадочной полосе у правого двигателя самолета компании Ryanair, направлявшегося из Бриндизи в Турин.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Пассажирам оказали помощь сотрудники авиакомпании и персонал аэропорта.

Компания-оператор аэропорта объявила о его закрытии для проверок взлетно-посадочной полосы.