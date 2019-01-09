В Италии заявили, что не согласятся принимать очередных мигрантов

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Италия не согласится принимать очередных мигрантов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД Италии Энцо Моаверо Миланези.

"В Европе звучат предложения принимать очередных мигрантов с очередных судов, которые перевозятся контрабандистами, неправительственными организациями. Это огромная проблема. Например, сегодня в Италии задержано несколько людей происхождением из Северной Африки. Один из задержанных обвиняется в терроризме", - сказал итальянский министр после встречи с главой МВД Польши Иоахимом Бруджиньским в Варшаве.

Он отметил, что государства должны быть в состоянии защищать собственные границы и собственных граждан. Отсюда, считает он, отказ подписания глобального соглашения по миграции как со стороны Италии, так и Польши.

"Я как министр никогда не соглашусь на принятие очередных мигрантов", - подчеркнул Э.Моаверо Миланези.