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    В Италии заявили, что не согласятся принимать очередных мигрантов

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Италия не согласится принимать очередных мигрантов. 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД Италии Энцо Моаверо Миланези.

    "В Европе звучат предложения принимать очередных мигрантов с очередных судов, которые перевозятся контрабандистами, неправительственными организациями. Это огромная проблема. Например, сегодня в Италии задержано несколько людей происхождением из Северной Африки. Один из задержанных обвиняется в терроризме", - сказал итальянский министр после встречи с главой МВД Польши Иоахимом Бруджиньским в Варшаве.

    Он отметил, что государства должны быть в состоянии защищать собственные границы и собственных граждан. Отсюда, считает он, отказ подписания глобального соглашения по миграции как со стороны Италии, так и Польши.

    "Я как министр никогда не соглашусь на принятие очередных мигрантов", - подчеркнул Э.Моаверо Миланези.

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