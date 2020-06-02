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В Италии зафиксировали минимальное число смертей из-за коронавируса

В Италии зафиксировали минимальное число смертей из-за коронавируса

Число умерших от последствий коронавируса в Италии выросло за сутки на 55 человек, это самый низкий показатель с начала марта, спустя две недели после начала локальной вспышки пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом указывается в сводке департамента гражданской защиты.

Всего число летальных исходов достигло 33 530.

Суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки составил 318, что почти вдвое больше, чем накануне (178), когда был зафиксирован минимальный показатель с 26 февраля.

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