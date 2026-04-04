В Италии задержан глава клана каморры Роберто Маццарелла

Итальянские карабинеры арестовали Роберто Маццареллу, считающегося главой одноименного клана неаполитанской каморры и входившего в список четырех самых опасных разыскиваемых преступников страны.

По данным правоохранительных органов Италии, он скрывался в курортном комплексе в Виетри-суль-Маре (провинция Салерно). Именно там он и был задержан.

Маццарелла с 28 января 2025 года находился в розыске по обвинению в убийстве при отягчающих обстоятельствах, связанных с мафиозным методом.

По информации следствия, он зарегистрировался под вымышленными данными, чтобы провести Пасху с супругой и двумя детьми, которые находились вместе с ним в момент ареста.

В ходе операции карабинеры изъяли три люксовых часов, около 20 тыс. евро наличными, поддельные документы, мобильные телефоны и записи, которые, по версии следствия, могут быть связаны с финансовой деятельностью клана.