Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    В Италии задержан глава клана каморры Роберто Маццарелла

    Другие страны
    04 апреля, 2026
    16:13
    В Италии задержан глава клана каморры Роберто Маццарелла

    Итальянские карабинеры арестовали Роберто Маццареллу, считающегося главой одноименного клана неаполитанской каморры и входившего в список четырех самых опасных разыскиваемых преступников страны.

    Как передает Report, об этом сообщают итальянские СМИ.

    По данным правоохранительных органов Италии, он скрывался в курортном комплексе в Виетри-суль-Маре (провинция Салерно). Именно там он и был задержан.

    Маццарелла с 28 января 2025 года находился в розыске по обвинению в убийстве при отягчающих обстоятельствах, связанных с мафиозным методом.

    По информации следствия, он зарегистрировался под вымышленными данными, чтобы провести Пасху с супругой и двумя детьми, которые находились вместе с ним в момент ареста.

    В ходе операции карабинеры изъяли три люксовых часов, около 20 тыс. евро наличными, поддельные документы, мобильные телефоны и записи, которые, по версии следствия, могут быть связаны с финансовой деятельностью клана.

    Мафия Италии Роберто Маццарелла Борьба с преступностью Италия

