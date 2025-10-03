Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    В Италии задержали женщину с 1,4 кг героина в желудке

    03 октября, 2025
    20:41
    В аэропорту итальянского города Бергамо правоохранители задержали 46-летнюю женщину румынского происхождения, которая пыталась перевезти в своем теле 120 капсул с героином.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Il Messaggero.

    Женщина, проживающая в Италии с 2013 года и работающая уличной продавщицей одежды, прибыла в Бергамо из Брюсселя. Там ее задержали военные финансовой полиции аэропорта в сотрудничестве с таможенной службой.

    Операция была начата после сообщения, полученного от бельгийской таможни и переданного Управлением по борьбе с мошенничеством в Риме.

    Во время допроса женщина дала "общие и противоречивые объяснения относительно своей поездки". Подозрения также вызвало то, что у нее не было багажа и она была довольно взволнованной.

    Дальнейшие рентгенологические обследования в больнице в Бергамо подтвердили, что путешественница проглотила 120 пластиковых капсул, в которых обнаружили в общей сложности 1393 грамма героина.

    После изъятия контейнеров наркотическое вещество было конфисковано, а женщину арестовали и доставили в тюрьму в Бергамо.

