İtaliyada mədəsində 1,4 kq heroin olan qadın saxlanılıb
- 03 oktyabr, 2025
- 22:53
İtaliyanın Berqamo şəhərinin hava limanında hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları 46 yaşlı rumın əsilli qadını mədəsində 120 heroin kapsulunu keçirməyə cəhd göstərərkən saxlayıblar.
Bu barədə "Report" "Il Messaggero" nəşrinə istinadən xəbər verir.
2013-cü ildən İtaliyada yaşayan və küçədə geyim satıcısı işləyən qadın Brüsseldən Berqamoya gəlib. Orada onu hava limanının maliyyə polisi gömrük xidmətilə əməkdaşlıq edərək saxlayıblar.
Əməliyyat Belçika gömrüyünün ötürdüyü və Romadakı Fırıldaqlarla Mübarizə İdarəsi tərəfindən göndərilən məlumatından sonra başladılıb.
Dindirilmə zamanı qadın səyahəti ilə bağlı ümumi və ziddiyyətli açıqlamalar verib. Onun baqajının olmaması və həyəcanlı görünüşü də şübhələri artırıb.
Berqamodakı xəstəxanada aparılan növbəti rentgen müayinələri isə onun ümumi çəkisi 1,393 kq heroin olan 120 plastik kapsul udduğunu təsdiqləyib.
Kapsullar götürüldükdən sonra narkotik vasitə müsadirə edilib, qadın isə həbs edilərək Berqamo həbsxanasına aparılıb.