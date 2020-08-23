О нас
Report Georgia

В Италии за сутки зафиксировали более 1200 случаев заражения COVID-19

В Италии за сутки зафиксировали более 1200 случаев заражения COVID-19 Число новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки в Италии составило 1 210.
Другие страны
23 августа 2020 г. 19:34
В Италии за сутки зафиксировали более 1200 случаев заражения COVID-19

Число новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки в Италии составило 1 210.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье министерство здравоохранения республики.

От последствий коронавирусной инфекции скончались семь человек, общее число летальных исходов достигло 35 437, указывается в ежедневной сводке ведомства.

Число заражений, отличающихся по большей части бессимптомным течением вызываемого коронавирусом заболевания, растет во всех регионах. Наибольшее число новых случаев - 239 - зарегистрированы снова в Ломбардии, которая считалась эпицентром локальной вспышки пандемии. По словам представителей местных властей, две трети инфицированных - итальянцы, вернувшиеся с отдыха из-за границы и их близкие. В столичной области Лацио выявлено 184 новых заразившихся.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое важное

Ильхам Алиев отправил письмо Эрдогану
Ильхам Алиев отправил письмо Эрдогану
22 августа 2020 г. 18:42
Умайра Тагиева: Нынешний август сильно отличается от жаркого и сухого
Умайра Тагиева: Нынешний август сильно отличается от жаркого и сухого
20 августа 2020 г. 18:00
Задержаны глава ИВ, заместитель и заведующий отделом
ФотоЗадержаны глава ИВ, заместитель и заведующий отделом
19 августа 2020 г. 15:30
Военнослужащим Госпогранслужбы присвоены высшие воинские звания
Военнослужащим Госпогранслужбы присвоены высшие воинские звания
17 августа 2020 г. 15:26

Последние новости

20:39
Министр по делам молодежи и спорта Болгарии заразился коронавирусом Другие страны
20:17
ВидеоВ Уджаре автомобиль упал в канал Происшествия
19:56
Делегация ЭКОВАС провела в Мали консультации с послами Другие страны
19:34
В Италии за сутки зафиксировали более 1200 случаев заражения COVID-19 Другие страны
19:04
Госдеп подтвердил визит первого замгоссекретаря США в Россию В регионе
18:53
Азербайджан вышел в четвертьфинал Олимпиады Командные
18:45
В Луизиане начались беспорядки после убийства мужчины полицейскими Другие страны
18:30
УЕФА рассмотрит введение одноматчевых противостояний в плей-офф Футбол
17:51
Взрыв на востоке Афганистана, 7 погибших Другие страны
17:25
ОДКБ: Беларусь не направляла запрос об оказании помощи В регионе
16:56
В Азербайджане 169 новых случая заражения коронавирусом Здоровье
16:36
Министр обороны России совершит рабочий визит в Баку Армия
16:30
Убившего журналистку мужчину посадили в тюрьму на 50 лет Это интересно
15:56
Наставник итальянского клуба заразился COVID-19 Футбол
15:42
Германия присвоила Навальному статус "гостя канцлера" Другие страны
Вся новостная лента