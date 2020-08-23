В Италии за сутки зафиксировали более 1200 случаев заражения COVID-19

Число новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки в Италии составило 1 210.

Число новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки в Италии составило 1 210.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье министерство здравоохранения республики.

От последствий коронавирусной инфекции скончались семь человек, общее число летальных исходов достигло 35 437, указывается в ежедневной сводке ведомства.

Число заражений, отличающихся по большей части бессимптомным течением вызываемого коронавирусом заболевания, растет во всех регионах. Наибольшее число новых случаев - 239 - зарегистрированы снова в Ломбардии, которая считалась эпицентром локальной вспышки пандемии. По словам представителей местных властей, две трети инфицированных - итальянцы, вернувшиеся с отдыха из-за границы и их близкие. В столичной области Лацио выявлено 184 новых заразившихся.