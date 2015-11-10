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    В Италии военный вертолет загорелся в воздухе

    Четыре члена экипажа получили травмы и были доставлены в госпиталь

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Итальянский военный вертолет во вторник загорелся в воздухе и совершил жесткую посадку, сообщает Report со ссылкой на агентство АНСА. 

    Все четыре члена экипажа получили травмы и были доставлены в госпиталь, состояние одного из пострадавших расценивается как серьезное.

    Инцидент произошел в районе города Римини (область Эмилия-Романья в центральной Италии) во время тренировочного полета. Пилотам удалось посадить вертолет Agusta Bell 205 на взлетно-посадочную полосу для легкой авиации. Винтокрылая машина полностью уничтожена огнем.

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