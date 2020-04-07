​В Италии вновь выросло число смертей от коронавируса

Число умерших после заражения коронавирусом в Италии за последние сутки вновь возросло до 636 после 525 накануне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные содержатся в распространенной сводке Департамента гражданской защиты.

Количество зарегистрированных заразившихся возросло почти на 2 тыс. по сравнению с воскресеньем - до 93 187 человек. Число излечившихся достигло 22 837.

Общее число заразившихся с начала эпидемии, включая излечившихся и умерших, составило 132 547. Накануне сообщалось о 128 948 случаях.

Как отметили в департаменте, впервые за последние недели число новых заражений находится на уровне менее 2 тыс. – 1 941 человек. "Хочу отметить, что третий день подряд мы регистрируем отрицательный прирост в отделениях интенсивной терапии, и это позитивный фактор", - сказал глава департамента Анджело Боррелли.

Как отметили представители региональных властей Ломбардии, наиболее пострадавшей от эпидемии области, где находится почти половина всех инфицированных и скончавшихся, там снижается число новых заражений. Прирост новых инфицированных в столичной области сохраняется ниже 4% - 39 человек в Риме и 151 во всей области. При этом число умерших среди медперсонала достигло 118 человек, из которых 87 - врачи, 25 - медсестры и медбратья, а шестеро - аптекари.