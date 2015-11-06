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    ​В Италии ужесточились проверки безопасности в аэропортах

    Данная мера введена в связи с расследованием причины катастрофы российского A321 на Синайском полуострове

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Итальянские власти призвали авиакомпании ужесточить меры безопасности на рейсах, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    По просьбе управления гражданской авиации итальянские перевозчики усиливают свои собственные проверки в аэропортах в качестве меры предосторожности.

    Данная мера введена, как отмечается, в связи с расследованием причины катастрофы российского A321 на Синайском полуострове.

    Власти США также рассматривают меры по усилению безопасности на авиарейсах, направляющихся в страну из-за рубежа.

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