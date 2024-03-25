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В Италии усилят антитеррористические меры после теракта в Crocus City Hall

В Италии усилят антитеррористические меры после теракта в Crocus City Hall В МВД Италии приняли решение усилить антитеррористические меры с учетом теракта в подмосковном концертном зале Crocus City Hall.
Другие страны
25 марта 2024 г. 16:52
В Италии усилят антитеррористические меры после теракта в Crocus City Hall

В МВД Италии приняли решение усилить антитеррористические меры с учетом теракта в подмосковном концертном зале Crocus City Hall.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает агентство EFE.

Соответствующее решение приняли на заседании национального комитета по вопросам безопасности. Предполагается, что меры позволят эффективнее обеспечивать безопасность, в частности, во время католических пасхальных праздников.

"Участники встречи внимательно проанализировали теракт, произошедший рядом с Москвой. Этот анализ был необходим, чтобы усовершенствовать ранее введенные меры по защите от террористов", - отметили в итальянском МВД.

Глава МИД Италии Антонио Таяни отметил, что правительство стремится эффективнее защитить сограждан от террористической угрозы. "Мы внимательно следим за происходящим и стараемся как можно лучше защитить итальянцев", - сказал Таяни в эфире местного радио.

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