В Италии предупреждают об угрозе рабочим местам в автопроме ЕС из-за климатических амбиций Брюсселя

Сотни тысяч рабочих мест в европейском автопроизводстве находятся под угрозой из-за экологической политики Евросоюза.

Сотни тысяч рабочих мест в европейском автопроизводстве находятся под угрозой из-за экологической политики Евросоюза.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр по делам предприятий и продукции "сделано в Италии" Адольфо Урсо британской газете Financial Times.

Урсо предупредил, что сотни тысяч рабочих мест в европейском автопроме находятся под угрозой, если Брюссель не смягчит свои амбициозные экологические цели. "Дорожная карта Green Deal в том виде, в котором она была разработана, уже продемонстрировала свои противоречия на примере краха европейского рынка электромобилей и тяжелого кризиса европейских автопроизводителей. <...> Информация говорит сама за себя. Уже очевидно, что дорожная карта <...> не устойчива", - приводит издание слова Урсо.

"Все понимают, что если мы не начнем действовать быстро, то в течение нескольких месяцев в Брюсселе, Страсбурге и других европейских центрах мы увидим не только фермеров с тракторами, но и рабочих. <..> Мы начинаем ощущать эту атмосферу по всей Европе", - сказал Урсо.

Как пишет FT, на этой неделе Урсо воспользуется встречами на высоком уровне в Брюсселе, чтобы потребовать срочного пересмотра правил выбросов и запрета на двигатели внутреннего сгорания с 2035 года, которые, по его словам, следует отложить и смягчить, чтобы разрешить продажу других видов транспортных средств с экологически чистыми технологиями, включая те, что используют биотопливо или синтетическое топливо.