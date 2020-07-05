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В Италии ученые выделили два разных штамма коронавируса

В Италии ученые выделили два разных штамма коронавируса Итальянские вирусологи обнаружили два разных штамма нового коронавируса на севере Италии, в области Ломбардия, которая стала эпицентром локальной вспышки вызываемого им заболевания.
Другие страны
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5 июля 2020 г. 17:00
В Италии ученые выделили два разных штамма коронавируса

Итальянские вирусологи обнаружили два разных штамма нового коронавируса на севере Италии, в области Ломбардия, которая стала эпицентром локальной вспышки вызываемого им заболевания.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство ANSA, штамм, выделенный в зоне Бергамо, одном из самых пострадавших от пандемии городов, отличается по "генетической последовательности и ряду характеристик" от штамма, который вызвал вспышку в районе Лоди и Кремоны.

Как сказал директор отделения вирусологии больницы "Сан-Маттео" в Павии профессор Фаусто Балданти, в районе Кодоньо, первом городе, объявленном "красной зоной" после выявления так называемого первого пациента с коронавирусом в местной больнице 21 февраля, проведенные исследования указывают, что вирус уже был распространен в середине января. "Это удалось выяснить благодаря обнаружению антител у некоторых людей, которые возникли уже в начале года", - пояснил специалист. Заведующий отделением инфекционных заболеваний той же больницы профессор Раффаэле Бруно указал, что уже после поступления первых больных стало ясно, что терапия, предлагаемая в китайском Ухане, где вспышка заболевания COVID-19 была зарегистрирована в самом конце прошлого года, не соответствовала необходимому лечению. "Мы больше пользовались антивирусными препаратами. Тогда как благодаря применению плазмы излечившихся пациентов смертность удалось сократить с 15 до 6%", - рассказал врач.

Еще один любопытный факт, что в Кодоньо антитела к коронавирусу были выявлены у 23% населения, прошедшего серологический анализ в соответствии с выборкой. Тогда как в провинции Бергамо этот показатель достигает 57%. Как поясняют эксперты, такая разница может объясняться тем, что Кодоньо и еще 10 населенных пунктов вокруг Лоди были взяты в "красную зону", а в Бергамо карантин был введен одновременно с общенациональным почти на две недели позже.

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