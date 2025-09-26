В Италии шесть нефтяных компаний оштрафованы на 936 млн евро

Антимонопольный регулятор Италии (AGCM) оштрафовал шесть нефтяных компаний на 936 млн евро за сговор по ценам на топливо. Это один из самых крупных штрафов, наложенных национальным регулятором в Европе.

Как передает Report, об этом пишет издание The Financial Times.

Среди компаний Eni получила самый большой штраф - 336 млн евро. Принадлежащая ExxonMobil компания Esso, итальянская IP и кувейтская Q8 были оштрафованы на сумму от 129 млн евро до 172 млн евро. Размер штрафа для итальянской Saras и голландской Tamoil составил менее 100 млн евро.

"Крупнейшие нефтяные компании, работающие в Италии, участвовали в соглашении, ограничивающем конкуренцию в сфере продажи автомобильного топлива", - говорится в заявлении AGCM. Топливные компании "вступили в сговор, чтобы определить стоимость биокомпонента, которая суммировалась с ценой топлива", сообщил регулятор.

Этот компонент был введен крупными нефтяными компаниями для соблюдения нормативных требований. Антимонопольный орган заявил, что сговор начался в 2020 году и длился три года, за которые цена биокомпонента выросла примерно с 20 евро за кубический метр до примерно 60 евро.