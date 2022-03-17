В Италии с 1 мая отменят COVID-паспорта

Итальянские власти планируют полностью отказаться от санитарных паспортов с 1 мая.

Итальянские власти планируют полностью отказаться от санитарных паспортов с 1 мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в четверг газета Messaggero, использование этого документа будет постепенно сокращаться уже в апреле - в том числе в городском транспорте, а также в ряде учреждений.

Как сообщает издание со ссылкой на одобренные решения членов научно-технического комитета, который вырабатывает рекомендации правительству по мерам сдерживания пандемии, COVID-сертификат, основанный на справке о вакцинации, будет заменен на рабочих местах на базовый на основе результата теста на коронавирус. Обязательное ношение масок в закрытых помещениях продлится до 30 апреля. Со следующего месяца снимаются ограничения по заполняемости стадионов. С 1 апреля отменяются карантины для контактировавших с заразившимися. В самоизоляции обязан находиться только инфицированный. Обязательная вакцинация сохраняется только для медработников.

Правительство не будет продлевать режим чрезвычайной ситуации, срок которого истекает 31 марта. С этого момента снимается цветовая принадлежность регионов на основании эпидемиологических данных. Прекращает свое существование комитет, в который входили видные эксперты и представители медицинских учреждений. 31 марта закончит выполнение своих обязанностей чрезвычайный комиссар по предотвращению пандемии. Окончательные решения правительства о снятии ограничений ожидаются к концу дня, уточняет издание.