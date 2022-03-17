О нас
Аудио новости

В Италии с 1 мая отменят COVID-паспорта

В Италии с 1 мая отменят COVID-паспорта Итальянские власти планируют полностью отказаться от санитарных паспортов с 1 мая.
Другие страны
17 марта 2022 г. 17:57
В Италии с 1 мая отменят COVID-паспорта

Итальянские власти планируют полностью отказаться от санитарных паспортов с 1 мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в четверг газета Messaggero, использование этого документа будет постепенно сокращаться уже в апреле - в том числе в городском транспорте, а также в ряде учреждений.

Как сообщает издание со ссылкой на одобренные решения членов научно-технического комитета, который вырабатывает рекомендации правительству по мерам сдерживания пандемии, COVID-сертификат, основанный на справке о вакцинации, будет заменен на рабочих местах на базовый на основе результата теста на коронавирус. Обязательное ношение масок в закрытых помещениях продлится до 30 апреля. Со следующего месяца снимаются ограничения по заполняемости стадионов. С 1 апреля отменяются карантины для контактировавших с заразившимися. В самоизоляции обязан находиться только инфицированный. Обязательная вакцинация сохраняется только для медработников.

Правительство не будет продлевать режим чрезвычайной ситуации, срок которого истекает 31 марта. С этого момента снимается цветовая принадлежность регионов на основании эпидемиологических данных. Прекращает свое существование комитет, в который входили видные эксперты и представители медицинских учреждений. 31 марта закончит выполнение своих обязанностей чрезвычайный комиссар по предотвращению пандемии. Окончательные решения правительства о снятии ограничений ожидаются к концу дня, уточняет издание.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İtaliyada COVID-19 pasportları mayın 1-dən ləğv ediləcək

Самое читаемое

В Украине убит генерал-майор российских войск
ФотоВ Украине убит генерал-майор российских войск
15 марта 2022 г. 14:01
СМИ: Россия выдвинула Украине сразу шесть требований для завершения войны
СМИ: Россия выдвинула Украине сразу шесть требований для завершения войны
11 марта 2022 г. 05:14
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
12 марта 2022 г. 11:55
Глава МИД: Независимо от происходящего в мире отношения с Москвой важны для Тегерана
Глава МИД: Независимо от происходящего в мире отношения с Москвой важны для Тегерана
15 марта 2022 г. 13:51
Зеленский: Сделали все для гуманитарного коридора, но российские войска так и не прекратили огонь
Зеленский: Сделали все для гуманитарного коридора, но российские войска так и не прекратили огонь
11 марта 2022 г. 04:18
Похороны Рустама Ибрагимбекова состоятся в Баку
Похороны Рустама Ибрагимбекова состоятся в Баку
11 марта 2022 г. 17:40
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе
16 марта 2022 г. 16:47
Как подействует на азербайджанский рынок медикаментов санкции в отношении России?
Как подействует на азербайджанский рынок медикаментов санкции в отношении России?
12 марта 2022 г. 14:16
Редактор Первого канала ворвалась во время прямого эфира в студию программы Время
ВидеоРедактор Первого канала ворвалась во время прямого эфира в студию программы "Время"
15 марта 2022 г. 00:17
МИД Азербайджана назвал пять основных принципов нормализации отношений с Арменией
МИД Азербайджана назвал пять основных принципов нормализации отношений с Арменией
14 марта 2022 г. 15:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi