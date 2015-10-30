​В Италии разбился самолет, оба пилота погибли

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Экспериментальный самолет Agusta Westland Aw 609 разбился в провинции Верчелли на западе Италии, оба пилота погибли.

Как передает Report, об этом сообщила газета Repubblica.

Самолет представлял собой "конвертоплан", он мог взлетать вертикально, как вертолет, а затем совершать обычный полет. Подобные разработки используют для военных целей, например, для переброски десанта. Очевидцы рассказали газете, что последние несколько дней судно кружило в этой местности, выполняя тренировочные маневры.

Утром 30 октября местные жители заметили, как машина с ревом несется вниз, охваченная огнем. Люди утверждают, что пилоты уводили самолет от жилых домов. Он упал на кукурузном поле.

Оба пилота, Пьетро Венанци и Герберт Моран, погибли. Прокуратура провинции Верчелли возбудила уголовное дело по факту авиакатастрофы.