В Италии разбился автобус с детьми из Венгрии, не менее 16 погибших - ОБНОВЛЕНО

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 16 человек погибли в результате катастрофы и пожара автобуса со школьниками в итальянской Вероне. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявили в пожарной службе страны.

По словам спасателей, тела погибших сильно обгорели. 39 человек получили ранения.

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Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли в результате крупного дорожно-транспортного происшествия на севере Италии. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, автобус, возвращавшийся из Франции в Венгрию через территорию Италии, врезался в столб и загорелся.

Как сообщает агентство ANSA со ссылкой на спасателей, число жертв может возрасти до десяти.

По данным электронной версии газеты La Repubblica, в автобусе находилось около 40 человек, большинство из которых - подростки.

ДТП произошло около полуночи по местному времени в коммуне Сан-Мартино-Буон-Альберго в провинции Верона. По предварительной информации, после столкновения часть пассажиров вылетела через лобовое стекло, многие остались заблокированными в загоревшемся автобусе. Спасатели обнаружили тела четырех человек, однако опасаются, что число жертв может возрасти.