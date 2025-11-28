В Италии профсоюзы проводят забастовку против планов правительства по бюджету

Сотрудники нескольких отраслей в Италии проводят в пятницу забастовку по призыву ряда крупных профсоюзов, выступающих против планов правительства по изменению бюджета на следующий год.

Как передает Report со ссылкой на агентство Agi, об этом говорится в заявлениях организаций.

Профсоюзы призывают "к масштабным инвестициям в здравоохранение, школы, университеты и транспорт, пересмотру бюджета, повышению покупательной способности заработной платы и пенсий, а также укреплению государственных услуг и промышленной политики".

Среди их требований также значится резкое сокращение военных расходов и продление коллективных контрактов с повышением заработной платы, способным компенсировать "как минимум реальную инфляцию".

К числу присоединивших к забастовке относятся такие объединения, как Cobas, USB, SGP и Cub. Крупнейший профсоюз CGIL (Всеобщая итальянская конфедерация труда) объявил о своей стачке 12 декабря. К примеру, USB требует установить минимальный размер базового оклада в размере не менее 2 тыс. евро - "суммы, которая представляет собой абсолютный минимум, необходимый для обеспечения достойной заработной платы, и позволяет компенсировать огромные потери, накопленные за последние 30 лет".