    В Италии профсоюзы проводят забастовку против планов правительства по бюджету

    Другие страны
    • 28 ноября, 2025
    • 15:35
    Сотрудники нескольких отраслей в Италии проводят в пятницу забастовку по призыву ряда крупных профсоюзов, выступающих против планов правительства по изменению бюджета на следующий год.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Agi, об этом говорится в заявлениях организаций.

    Профсоюзы призывают "к масштабным инвестициям в здравоохранение, школы, университеты и транспорт, пересмотру бюджета, повышению покупательной способности заработной платы и пенсий, а также укреплению государственных услуг и промышленной политики".

    Среди их требований также значится резкое сокращение военных расходов и продление коллективных контрактов с повышением заработной платы, способным компенсировать "как минимум реальную инфляцию".

    К числу присоединивших к забастовке относятся такие объединения, как Cobas, USB, SGP и Cub. Крупнейший профсоюз CGIL (Всеобщая итальянская конфедерация труда) объявил о своей стачке 12 декабря. К примеру, USB требует установить минимальный размер базового оклада в размере не менее 2 тыс. евро - "суммы, которая представляет собой абсолютный минимум, необходимый для обеспечения достойной заработной платы, и позволяет компенсировать огромные потери, накопленные за последние 30 лет".

