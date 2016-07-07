​В Италии при взрыве газа погибли три человека

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ В результате взрыва бытового газа в одном из жилых домов в городке Лавелло на юге Италии погибли три человека, еще двое получили ранения. Как передает Report, об этом сообщает агентство РИА Новости.

Предварительной причиной инцидента называется утечка газа. По данным агентства, при взрыве рухнул потолок здания, расположенного в историческом центре города.

Все пострадавшие были доставлены в местную больницу.

На месте взрыва уже работают сотрудники правоохранительных органов и пожарные.