В Италии при пожаре в отеле пострадали 45 человек

В отеле Alexander в коммуне Абано-Терме итальянской провинции Падуя произошел пожар, в результате которого пострадали 45 человек.
Как передает Report, об этом сообщает портал
Согласно информации, пламя вспыхнуло в техническом помещении на втором этаже, образовав дым, который затем охватил все здание.
Отмечается, что на место происшествия были привлечены силы гражданской обороны.
По данным портала, 273 человека, находившиеся в момент пожара в отеле, были эвакуированы. Из них 45 человек, включая двоих детей, отравились угарным газом и были доставлены в близлежащие больницы для получения соответствующей медицинской помощи.
По последним данным, состояние трех человек оценивается как тяжелое. Пожар полностью потушен, ведется расследование.