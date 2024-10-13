В Италии при пожаре в отеле пострадали 45 человек

В отеле Alexander в коммуне Абано-Терме итальянской провинции Падуя произошел пожар, в результате которого пострадали 45 человек.

В отеле Alexander в коммуне Абано-Терме итальянской провинции Падуя произошел пожар, в результате которого пострадали 45 человек.

Как передает Report, об этом сообщает портал Corriereadriatico .

Согласно информации, пламя вспыхнуло в техническом помещении на втором этаже, образовав дым, который затем охватил все здание.

Отмечается, что на место происшествия были привлечены силы гражданской обороны.

По данным портала, 273 человека, находившиеся в момент пожара в отеле, были эвакуированы. Из них 45 человек, включая двоих детей, отравились угарным газом и были доставлены в близлежащие больницы для получения соответствующей медицинской помощи.

По последним данным, состояние трех человек оценивается как тяжелое. Пожар полностью потушен, ведется расследование.