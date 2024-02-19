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В Италии полиция задержала группу грабителей в возрасте 60-70 лет

В Италии полиция задержала группу грабителей в возрасте 60-70 лет Полиция Италии задержала преступную группу, возраст участников которой варьировался от 51 до 76 лет.
Другие страны
19 февраля 2024 г. 10:31
В Италии полиция задержала группу грабителей в возрасте 60-70 лет

Полиция Италии задержала преступную группу, возраст участников которой варьировался от 51 до 76 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета La Repubblica.

По ее данным, в группировке состояли шесть человек, они грабили почтовые отделения. Ее лидером был 70-летний Итало Де Витт, который стал известным в 1990-х годах после ограбления банка в центре Рима. В мае 2023 года преступная группа совершила налет на одно из почтовых отделений в Риме, забрав оттуда 195 тыс. евро. Участники бандформирования были задержаны в ноябре 2023 года после попытки вынести из еще одного почтового отделения 150 тыс. евро.

В результате расследования Де Витт и двое его сообщников получили четыре года тюремного заключения. Различные меры пресечения были применены к еще трем участникам группировки, которые были обвинены в содействии совершению преступлений.

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Версия на английском языке Italian police detain group of robbers aged 60 to 70

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